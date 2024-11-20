Мошенники нашли способ обойти заморозку подозрительных переводов

Злоумышленники придумали новый вариант схемы обмана с «безопасным счётом», при котором убеждают людей передавать наличные курьерам, рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек DLBI Ашот Оганесян.
Сначала мошенники говорят человеку, что его деньги в опасности. Но если раньше они убеждали жертву перевести средства на «безопасный счёт», теперь просят снять их через банкомат и передать курьеру. Иногда злоумышленники предъявляют поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, но чаще всего называют некий пароль, якобы из-за «секретности».
Схема начала активно распространяться около двух месяцев назад. Таким образом аферистам удаётся обойти почти все ранее созданные ЦБ и банками системы фрод-контроля, в том числе блокировку подозрительных переводов, которая стала обязательной с июля 2024 года.
В Центробанке подтвердили, что после введения новых мер мошенники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью «инкассаторов» — подставных курьеров. Они якобы перевозят наличные в другой банк для временного хранения на «специальном счёте», который защищён от атак.
Как защититься от мошенников-курьеров:
- Не следуйте инструкциям от незнакомых людей, которые они дают по телефону и в мессенджерах. Речь идёт о снятии и переводе средств, покупке акций, установке каких-либо приложений на компьютер или телефон, напомнили в ВТБ.
- Не передавайте деньги неизвестным людям ни под каким предлогом. Услугами инкассации можно пользоваться только после заключения специального договора об оказании инкассаторских услуг, предупреждают в ЦБ.
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