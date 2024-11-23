В Кремле рассказали о зарплатах россиян

Реальные заработные платы россиян в целом растут, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что размер зарплаты повышается в том числе у жителей новых регионов России, где идут военные действия, пишет РИА Новости.

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По данным агентства, интервью с представителем Кремля провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска.

Девушка попросила Пескова рассказать, планируется ли повышение зарплат и введение надбавок для жителей новых регионов.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», — отметил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что это — постоянный процесс и напомнил о существующей системе надбавок для отдельных категорий, в том числе служащих и работников силовых ведомств.