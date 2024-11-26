Пенсию могут поднять выше 7,3%: названо условие индексации в 2025 году

В январе 2025 года российское правительство может принять решение о проведении дополнительной индексации пенсий.

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Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, такое развитие событий возможно в том случае, если запланированное повышение пенсий на 7,3% не будет соответствовать уровню инфляции за 2024 год. Как объяснила депутат, кабмин наделён полномочиями по пересмотру размера индексации до 1 февраля 2025 года.

Бессараб также отметила, что с 1 января 2025 года в России будут повышены пенсии и работающих, и неработающих пенсионеров. Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля следующего года на 14,75%, добавила парламентарий, пишет «Лента.ру».

Напомним, что дополнительная индексация пенсий из-за высокого уровня инфляции проводилась в России в начале 2022 года. Тогда оказалось, что январского повышения выплат на 5,9% оказалось недостаточным для того, чтобы перекрыть рост цен по итогам года в 8,39%.

Именно в этой связи, президент России Владимир Путин тогда принял решение о проведении дополнительной индексации пенсий в размере 2,7% с тем, чтобы в сумме объём повышения составил 8,6%. В результате объём состоявшего повышения оказался рекордным.