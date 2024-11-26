В России выросли зарплаты водителей

В России этой осенью зафиксирован рост средних зарплатных предложений водителей. Показатель увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 120,2 тысячи рублей за полный рабочий день, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Авито Работу».

В исследовании говорится, что ситуация обусловлена дефицитом кадров по всей стране и увеличением автопарков. Подчеркивается, что наибольший рост продемонстрировали зарплаты водителей автокранов. Так, соискателям стали предлагать на 41% больше, чем годом ранее, в среднем 136,5 тысячи рублей в месяц.

На втором месте - водители автовышек (+34%, до 98,3 тысячи рублей в месяц), третью строчку заняли водители-экспедиторы. Их зарплаты выросли на 27%, до 112,5 тысячи рублей.

По словам директора категории «Такси, транспорт и логистика» Артема Егоренкова, нехватка специалистов приводит к тому, что работодатели не только увеличивают зарплатные предложения для кандидатов, но и вводят дополнительные льготы.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на менеджера подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елену Ситникову сообщило, что предстоящей весной у работников появится возможность получить прибавку к зарплате за наставничество. Данное понятие будет введено в Трудовой кодекс.