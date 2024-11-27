Россияне массово понесли деньги на вклады

Темпы роста вложений россиян во вклады в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за последние 14 лет, заявил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в беседе с «Коммерсантом».

По итогам августа объем вкладов физлиц (без учета индивидуальных предпринимателей) превысил 50 трлн рублей, отметил Мельников. Ожидается, что по итогам года показатель достигнет 56 трлн рублей (+25%).

Кроме того, россияне стали активнее страховать свои депозиты. Согласно прогнозам, к концу декабря общий рост подлежащих страхованию вкладов, включая средства ИП, юрлиц и счета эскроу, составит 27% и достигнет 76 трлн рублей.

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Пенсионеры также активно пользуются вкладами. Средняя сумма их вкладов в октябре составила 507,2 тысячи рублей.