Россиян предупредили о подорожании кредитов

В первом квартале 2025 года ставки по кредитам в России ждет заметный прирост. Об этом предупредил директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, важную роль в подорожании кредитов играет отмена Центробанком ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) — мера будет действовать с 1 января по 31 марта. Этот шаг регулятора банки используют, чтобы компенсировать доходность по кредитам.

В 2024 году банки сильно подняли ставки по вкладам на фоне увеличения ключевой ставки, но стоимость кредитов не росла соразмерно из-за установленной при низкой ключевой ПСК. Разрыв в стоимости вкладов и займов значительно вырос, и сейчас кредитные организации могут возместить эти потери.

« М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о р о с т с т а в о к п о п о т р е б к р е д и т а м в н а с т о я щ е е в р е м я м е н е е з а в и с и м о т д в и ж е н и й к л ю ч е в о й , т о е с т ь к а к м и н и м у м п о и т о г а м т е к у щ е г о к в а р т а л а о н б у д е т н а б л ю д а т ь с я д а ж е в с л у ч а е с м я г ч е н и я Д К П » , — п о я с н и л П о л у х и н .

По мнению управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, банки могут заложить в стоимость кредитов риск неплатежей со стороны клиентов, оформивших займы под высокий процент в 2024 году. Также на цены могут повлиять геополитическая напряженность и возможные новые санкционные ограничения, что отражается в процентной политике банков.

По данным маркетплейса «Финуслуги» (сервис Мосбиржи), в 2024 году средняя одобренная ставка по кредитам наличными физлицам выросла с 14,9 до 22,4 процента.

В конце 2024 года средняя ПСК в крупнейших банках России превысила 34 процента. За два месяца она выросла на 1,4 процентного пункта. При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8 процента (плюс три процентных пункта за два месяца). Как отмечают эксперты, тенденция говорит об ожидании банками нового повышения ключевой ставки.