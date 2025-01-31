Россияне бросились за лотерейными билетами

В 2024 году число покупок лотерейных билетов увеличилось на 30 процентов, если сравнивать с 2023-м. Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование «Чек Индекс».

Кроме того, вырос их средний чек. В 2022 году речь шла о 112 рублях, в 2023-м о 155, а в 2024-м уже о 210. Отмечается, что за одну покупку обычно приобретается два-три билета.

Как заметил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, причиной такой динамики оказалась реклама. Ее стало больше, а в интернете заметно усилилась таргетированная реклама. Он полагает, что продажи продолжат расти, если в стране не произойдет значимых общественно-политических изменений.

Особенно часто лотерейные билеты покупают в преддверии 23 февраля или 8 марта. А в канун Нового года они постоянно оказываются в списке десяти самых популярных покупок за час до праздника.

Ранее сообщалось о планах Министерства финансов России увеличить поступления в бюджет от лотерей. Речь шла о том, чтобы собирать с операторов лотерей не 10 процентов разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, а 5 процентов от всей выручки за отчетный квартал начиная с 1 января 2025 года.