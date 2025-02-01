Россиянам повысили страховые пенсии

Социальный фонд России проиндексировал фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и стоимость пенсионного коэффициента на фактический уровень инфляции в 9,5%.

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В результате средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тысячи рублей.

Страховые пенсии доиндексируют с февраля с учетом инфляции

Отмечается, что с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%. По поручению Владимира Путина была обеспечена доиндексация до уровня 9,5%. Увеличенные выплаты придут всем пенсионеров в феврале, и тогда же будет перечислена доплата за январь.

Для индексации страховых пенсий на 9,5% не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, поскольку их повысят автоматически – в феврале пенсионерам просто доначислят выплату за январь. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Кроме того, Бессараб рассказала, что россияне, отметившие в январе 2025-го 80-летний юбилей, с 1 февраля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.