В Госдуме прокомментировали введение в России цифровой пенсии

В Госдуме прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о получении пенсии исключительно в цифровых рублях. Член национального финансового совета Банка России, депутат Сергей Гаврилов заявил, что это фейк, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что у пенсионеров нет «никакой обязанности открывать цифровые кошельки».

« З а я в л е н и я о п р и н у д и т е л ь н о м п е р е в о д е п е н с и й в э т у ф о р м у н е и м е ю т п о д с о б о й о с н о в а н и й и я в л я ю т с я н и ч е м и н ы м , к а к ф е й к о м и о ч е р е д н о й у л о в к о й » , — с к а з а л Г а в р и л о в .

По его словам, в России проект цифрового рубля находится на стадии внедрения и только тестируется. Многие пенсионеры проживают в населенных пунктах с ограниченным доступом к банковским сервисам и интернету. Цифровая пенсия нарушила бы их право на доступность государственных выплат.

Гаврилов предупредил, что не следует доверять мошенникам, использующим тему цифрового рубля, чтобы получить доступ к личным данным.

Так, уже появились фейковые ресурсы, предлагающие пенсионерам регистрироваться и заводить кошельки с цифровым рублем. Мошенники также предлагают заполнить «форму отказа», которую затем требуют отправить в обслуживающий пенсионера банк, Центробанк или Пенсионный фонд.

Накануне эксперты НАФИ заявили, что уровень цифровой грамотности в России не меняется уже три года.