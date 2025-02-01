В Госдуме прокомментировали введение в России цифровой пенсии
В Госдуме прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о получении пенсии исключительно в цифровых рублях. Член национального финансового совета Банка России, депутат Сергей Гаврилов заявил, что это фейк, передает РИА Новости.
Депутат отметил, что у пенсионеров нет «никакой обязанности открывать цифровые кошельки».
«Заявления о принудительном переводе пенсий в эту форму не имеют под собой оснований и являются ничем иным, как фейком и очередной уловкой», — сказал Гаврилов.
По его словам, в России проект цифрового рубля находится на стадии внедрения и только тестируется. Многие пенсионеры проживают в населенных пунктах с ограниченным доступом к банковским сервисам и интернету. Цифровая пенсия нарушила бы их право на доступность государственных выплат.
Гаврилов предупредил, что не следует доверять мошенникам, использующим тему цифрового рубля, чтобы получить доступ к личным данным.
Так, уже появились фейковые ресурсы, предлагающие пенсионерам регистрироваться и заводить кошельки с цифровым рублем. Мошенники также предлагают заполнить «форму отказа», которую затем требуют отправить в обслуживающий пенсионера банк, Центробанк или Пенсионный фонд.
Накануне эксперты НАФИ заявили, что уровень цифровой грамотности в России не меняется уже три года.