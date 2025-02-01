В Шереметьево предупредили пассажиров о возросших случаях кибермошенничества

Пресс-служба Шереметьево предупредила пассажиров о возросших случаях кибермошенничества при помощи WI-FI. Об этом пишет Ассоциация туроператоров в Telegram-канале.

В воздушной гавани отметили, что при нахождении в терминалах следует пользоваться только официальной бесплатной сетью с названием _Sheremetyevo WI-FI.

« А в т о р и з а ц и я п о л ь з о в а т е л е й в н е й о с у щ е с т в л я е т с я п о н о м е р у м о б и л ь н о г о т е л е ф о н а » , — п о я с н и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В Шереметьево заметили, что при подключении к другим сетям WI-FI путешественникам необходимо соблюдать осторожность, не отправлять данные авторизации от социальных сетей.

Названы риски подключения к открытым точкам Wi-Fi

Специалисты напомнили, что в настоящее время существует большое количество схем обмана в мессенджерах.

В частности, это фейковые голосования, QR-коды от незнакомых лиц, призывающих присоединиться к групповому чату, обращения от мнимой «службы поддержки», фишинговые ссылки.