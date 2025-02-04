Аналитик объяснил отказ банков переоформлять открытые до повышения ставок депозиты

Российские банки стали отказываться от переоформления депозитов на новых условиях, открытых до повышения процентных ставок. В итоге клиентам предлагают либо забрать свои деньги и подождать перед открытием нового вклада, либо отдать накопления в другую финансовую организацию.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что такая тенденция вызвана нежеланием банков нести расходы, связанные с выплатой повышенных процентов по вкладам. Об этом эксперт заявил в беседе с Радио «Комсомольская правда».

« С р е д с т в а , п р и в л е ч е н н ы е р а н е е , у ж е и н в е с т и р о в а н ы в р а з л и ч н ы е а к т и в ы и л и в ы д а н ы в в и д е к р е д и т о в . Д л я п о д д е р ж а н и я л и к в и д н о с т и и в ы п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в п е р е д в к л а д ч и к а м и б а н к и н у ж д а ю т с я в п о с т о я н н о м п р и т о к е н о в ы х с р е д с т в , н а п р и м е р , о т з а р п л а т н ы х п р о е к т о в и л и н о в ы х к л и е н т о в » , - о т м е т и л о н .

По его словам, если клиенты решат перевести свои средства в другие банки, то это может привести к оттоку капитала и снижению ликвидности.

« О д н а к о , у ч и т ы в а я , ч т о м н о г и е б а н к и п р и д е р ж и в а ю т с я а н а л о г и ч н о й п р а к т и к и , в о з м о ж н о с т и д л я п е р е х о д а о г р а н и ч е н ы . Т а к и м о б р а з о м , б а н к и р а с с ч и т ы в а ю т , ч т о к л и е н т ы п р е д п о ч т у т о с т а в и т ь с р е д с т в а , н е с м о т р я н а н е о б х о д и м о с т ь о ж и д а н и я и л и п о и с к а а л ь т е р н а т и в н ы х в а р и а н т о в » , — з а к л ю ч и л э к с п е р т .

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