Аналитик объяснил отказ банков переоформлять открытые до повышения ставок депозиты
Российские банки стали отказываться от переоформления депозитов на новых условиях, открытых до повышения процентных ставок. В итоге клиентам предлагают либо забрать свои деньги и подождать перед открытием нового вклада, либо отдать накопления в другую финансовую организацию.
Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что такая тенденция вызвана нежеланием банков нести расходы, связанные с выплатой повышенных процентов по вкладам. Об этом эксперт заявил в беседе с Радио «Комсомольская правда».
«Средства, привлеченные ранее, уже инвестированы в различные активы или выданы в виде кредитов. Для поддержания ликвидности и выполнения обязательств перед вкладчиками банки нуждаются в постоянном притоке новых средств, например, от зарплатных проектов или новых клиентов», - отметил он.
По его словам, если клиенты решат перевести свои средства в другие банки, то это может привести к оттоку капитала и снижению ликвидности.
«Однако, учитывая, что многие банки придерживаются аналогичной практики, возможности для перехода ограничены. Таким образом, банки рассчитывают, что клиенты предпочтут оставить средства, несмотря на необходимость ожидания или поиска альтернативных вариантов», — заключил эксперт.