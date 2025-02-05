В ГД заявили, что все пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Все российские пенсионеры до 25 февраля получат доиндексированную на 9,5 процента пенсию. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии
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Депутат уточнила, что в случае, если пенсия перечисляется на банковскую карту, то ее выплаты начались уже с 1 февраля. Позже начисления коснутся тех, кто получает пенсию на дом.

Для индексации страховых пенсий на 9,5% не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, поскольку их повысят автоматически – в феврале пенсионерам просто доначислят выплату за январь, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что россияне, отметившие в январе 2025-го 80-летний юбилей, с 1 февраля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.

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