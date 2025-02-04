Кредиторы стали чаще продавать просроченные займы
В России набирает обороты тренд по продаже долгов — когда кредитор, устав ждать возврата денег, продает документально подтвержденные обязательства частному лицу или коллекторскому агентству. А далее уже сотрудники таких фирм или частные взыскатели обращаются в суды, настаивая на получении задолженности в полном объеме и с процентами.
За последние полгода поток клиентов, которые хотят продать денежный долг, выросло в полтора раза, рассказал «Известиям» основатель маркетплейса «Долг.РФ» Иван Рыков.
«Увеличение на 50% произошло после повышения стоимости судебных пошлин. Расклад между физическими и юридическими лицами, которые продают долги, 50 на 50», — говорит он.
В сентябре 2024 года стоимость минимальной судебной пошлины выросла в 10 раз (до 4 тысяч рублей), максимальной — в 15 (до 900 тысяч). Идти в суд, чтобы отсудить долг, для многих стало накладно. Отсюда и интерес к услуге по продаже обязательств.
Всплеск подобного интереса подтверждают и данные системы «Яндекс Вордстат», которая анализирует поисковые запросы в интернете. С марта по сентябрь 2024 года средний показатель запроса фразы «продать долг» составлял 29–30 тысяч. В октябре и ноябре он увеличился до 35,3 тысяч, в декабре достиг почти 38 тысяч, а в январе 2025-го хотя и снизился, но незначительно — до 36,5 тысяч.
«Приобрести долг как цессионарий могут и физические, и юридические лица. Не ограничены и категории должников — продавец может выставить задолженность как гражданина, так и организации. В покупке дебиторской задолженности заинтересованы инвесторы, приобретающие долг по низкой цене для последующего взыскания и получения прибыли, банки и лизинговые компании для оптимизации собственных финансовых показателей, специализированные компании и коллекторские агентства. Условия приобретения долга зависят от ряда факторов: сумма долга, срок возврата, наличие обеспечения, тип обязательства, наличие рисков. Чем больше сумма долга, тем выше может быть цена реализации», — объясняет председатель совета Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко.
Покупателями долгов могут быть и частные лица, уточнила Герасименко. Например, довольно распространенная ситуация, когда гражданин-должник приобретает право требования собственного долга у кредитора на третье лицо, чтобы избежать дальнейшего взыскания задолженности.
Еще одна распространенная ситуация, когда кредиторы через специализированные площадки перепродают долги, не предупреждая должников об этом факте.
Частные скупщики долгов могут взыскивать деньги в агрессивной форме: угрожают банкротством и судами, настойчиво звонят и устанавливают завышенные проценты. При этом заниматься коллекторской деятельностью имеют право только юридические лица, которые включены в особый реестр, подчеркнула управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры», финансист Светлана Деревенко.