Названа необходимая зарплата для получения достойной пенсии

Для получения пенсии размером 110 тысяч рублей в месяц гражданину России необходимо набрать 639 пенсионных баллов, что практически невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Он объяснил, что такую сумму называли достойной пенсией россияне в прошлом году, но в рамках действующих правил ее могли бы выплачивать только тому, кто 64 года подряд получал в месяц не менее 230 тысяч рублей.

Дело в том, что за один год стажа не получить не более десяти пенсионных баллов, а начисляются они при соответствующем месячном доходе. Никитин объяснил, что считает систему не самой справедливой, а нынешний размер пенсий — слишком низким.

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По его мнению, в 2025 году пенсионеры должны получать не менее 40 процентов от средней заработной платы в регионе и не менее 38 тысяч рублей. При этом индексация пенсий каждый год должна проводиться на основании реальной инфляции.