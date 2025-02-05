В Москве обнаружили 150 поддельных QR-кодов от мошенников

Около 150 поддельных QR-кодов якобы для доступа в домовые чаты нашли в Москве в январе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-интегратора «Информзащита», аналогичные вредоносные метки также встречались в Твери, Калуге и Ярославле.

Сообщения о подделках появились в социальных сетях в конце января. Особенно часто их встречают в старой застройке — по мнению экспертов, мошенники выбирают ее целью из-за большого количества проживающих там пенсионеров и меньшей распространенности домовых чатов.

Глава центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко предположил, что мошенники нацелились не только на пожилых людей, но и новых жильцов, недавно заехавших в дома. Для привлечения внимания объявления вешают в подъездах и у лифтов — в местах с высокой проходимостью. Отсканировав такой QR-код человек может попасть на фишинговый сайт, с помощью которых мошенники крадут информацию.

Также пользователю могут предложить установить какую-либо программу, которая в действительности является вредоносной. Они заточены под кражу учетных данных соцсетей, приложений банков и «Госуслуг».