Названы важные нюансы при открытии вклада с высокой процентной ставкой

Для того чтобы заключить вклад по более высокой ставке, необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Об этом заявил «Российской газете» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В частности, следует понимать, что в отношении накопительного счета банк может в любой момент изменить условия, в том числе снизить процентную ставку. В случае с вкладом процентная ставка известна заранее и указана в договоре, отметил собеседник.

Кроме того, по его словам, при лестничной процентной ставке реальная ставка окажется меньше, чем в периоде с максимальным значением, которое часто рекламируется. Кроме того, такие вклады обычно не являются выгодными, поскольку реальная ставка по ним часто оказывается ниже, чем по предложениям с фиксированной ставкой на весь период, добавил Балынин. Он посоветовал обращать внимание на ставку, указанную в правом верхнем углу на первой странице договора банковского вклада. Если ставка привязана к ключевой, то в верхнем углу договора будет написана ставка, которая актуальна на день заключения договора. В дальнейшем она будет корректироваться вместе с ключевой ставкой в сторону уменьшения или увеличения, отметил специалист.

Также, по его мнению, не стоит торопиться с выбором вклада. Необходимо тщательно изучить условия различных предложений от банков, отметил Балынин. Важно обращать внимание непосредственно на эффективную процентную ставку, добавил он. Если ставка предполагает начисление процентов в конце срока, то она будет равна номинальной.

По словам эксперта, прежде чем поставить подпись под договором, необходимо внимательно изучить его содержание. Это позволит убедиться в том, что все условия соответствуют ожиданиям, добавил он.

Ранее Банк России сообщил о получении свыше 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов в прошлом году. Из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные – ненадлежащего информирования по условиям.