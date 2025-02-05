Сбер предупредил об обмане с «избавлением от долгов»

В Интернете на сегодняшний день размещено более 2,5 млн рекламных объявлений с обещаниями избавить граждан от долгов — однако в большинстве своем это непорядочные, а порой и мошеннические практики, предупреждает Сбербанк.

Каждый квартал в Сбербанке фиксируют порядка 600 тысяч новых объявлений от «раздолжнителей». По данным банка, только за 2024 год их количество выросло на треть.

При этом на рынке есть квалифицированные добросовестные участники, но граждане могут столкнуться и с мошенниками, рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов. По его словам, нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга. Должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше.

Кроме того, гражданина могут убедить пройти процедуру банкротства, умалчивая о важных условиях, рисках и последствиях процедуры либо сообщая заведомо недостоверную информацию.

« К о л и ч е с т в о р е к л а м н ы х о б ъ я в л е н и й о т " р а з д о л ж н и т е л е й " б ы с т р о р а с т е т , и в б о л ь ш и н с т в е с в о е м э т о н е п о р я д о ч н ы е , а п о р о й и о т к р о в е н н о м о ш е н н и ч е с к и е п р а к т и к и . Ч е г о в э т и х о б ъ я в л е н и я х т о л ь к о н е т : о т " г а р а н т и р о в а н н о й п о м о щ и п о п о л н о й о ч и с т к е к р е д и т н о й и с т о р и и " д о " м а г и ч е с к о й п о м о щ и п р о т и в к р е д и т о р о в " » , — р а с с к а з а л К у з н е ц о в .

В некоторых случаях суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободить его от выплаты обязательств, тогда долги лишь увеличатся.