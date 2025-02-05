Россияне впервые вошли в пятерку самых активных скупщиков золота

По итогам 2024 года россияне впервые вошли в пятерку самых активных покупателей золота. О росте спроса граждан РФ на этот драгоценный металл сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

За 12 месяцев спрос россиян на золото достиг рекордной с 2013 года отметки в 75,6 тонны. Достигнутый результат превысил на 6,2 процента показатель за 2023-й. В 2013-м граждане РФ приобрели в общей сложности 79,7 тонны драгоценного металла. В расчете на одного жителя спрос на золото в России за отчетный период увеличился с 0,49 грамма в 2023-м до 0,52 грамма.

Впрочем, спрос на драгоценный металл в РФ все еще сильно отстает от лидирующих по этому показателю стран. Например, в Индии, которая в 2024 году заняла второе место, показатель составил 802,8 тонны (плюс 5,5 процента). Лидерство же по объему покупок золота двенадцатый год подряд сохраняет Китай. В прошлом году жители азиатской страны приобрели в общей сложности 815,5 тонны (плюс 10,4 процента). Топ-3 замкнули граждане США, купившие за 12 месяцев 209,9 тонны (минус 16,9 процента).

В ходе торгов 4 февраля стоимость фьючерсных контрактов на поставки золота в моменте превысила рекордную отметку в 2860 долларов за тройскую унцию. Агентство Reuters объясняло подорожание драгоценного металла в том числе увеличением спроса на активы-убежища из-за тарифных угроз США. В условиях напряженности на глобальном рынке вложения в золота, как утверждали эксперты, стали одним из наиболее безопасных инвестиционных инструментов.