Россияне впервые вошли в пятерку самых активных скупщиков золота

По итогам 2024 года россияне впервые вошли в пятерку самых активных покупателей золота. О росте спроса граждан РФ на этот драгоценный металл сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Россияне впервые вошли в пятерку самых активных скупщиков золота
© РИА Новости

За 12 месяцев спрос россиян на золото достиг рекордной с 2013 года отметки в 75,6 тонны. Достигнутый результат превысил на 6,2 процента показатель за 2023-й. В 2013-м граждане РФ приобрели в общей сложности 79,7 тонны драгоценного металла. В расчете на одного жителя спрос на золото в России за отчетный период увеличился с 0,49 грамма в 2023-м до 0,52 грамма.

Впрочем, спрос на драгоценный металл в РФ все еще сильно отстает от лидирующих по этому показателю стран. Например, в Индии, которая в 2024 году заняла второе место, показатель составил 802,8 тонны (плюс 5,5 процента). Лидерство же по объему покупок золота двенадцатый год подряд сохраняет Китай. В прошлом году жители азиатской страны приобрели в общей сложности 815,5 тонны (плюс 10,4 процента). Топ-3 замкнули граждане США, купившие за 12 месяцев 209,9 тонны (минус 16,9 процента).

В ходе торгов 4 февраля стоимость фьючерсных контрактов на поставки золота в моменте превысила рекордную отметку в 2860 долларов за тройскую унцию. Агентство Reuters объясняло подорожание драгоценного металла в том числе увеличением спроса на активы-убежища из-за тарифных угроз США. В условиях напряженности на глобальном рынке вложения в золота, как утверждали эксперты, стали одним из наиболее безопасных инвестиционных инструментов.

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