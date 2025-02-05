Россиян предупредили о подорожании пластиковых окон

Пластиковые окна в России подорожают на пять-семь процентов из-за пожара на производстве ПВХ после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Oknamedia.

Расположенный в Кстово завод РусВинил является одним из крупнейших производителей ПВХ-С для оконной отрасли. Из-за остановки поставок сырья может случиться дефицит продукции и последующий рост цен, предупреждают источники издания. Осложняют ситуацию малые запасы сырья у изготовителей профиля в связи с низким сезоном, снижением спроса и дорогими кредитами. Запасов у производителей сырья и ПВХ-профиля суммарно хватит рынку приблизительно на два месяца.

Если Русвинил не возобновит производство, окна в России могут подорожать на пять-семь процентов. Ситуацию может выправить импорт китайского ПВХ, но до первых поступлений пройдет порядка двух-трех месяцев.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Нижегородскую область в ночь на 29 января. Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызвали возгорание в Кстовской промзоне, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Пожар на заводе «Сибур-Кстово» остановили только через два дня. Из-за работ по устранению последствий падения отгрузку продукции приостановили.