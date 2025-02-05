Хинштейн рассказал, сколько жителей курского приграничья получили выплаты

На встрече с президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 112 тысяч жителей курского приграничья получили компенсацию в размере 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Его слова передает ТАСС.

При этом Хинштейн предложил увеличить эту выплату.

Президент России назвал недостаточным размер компенсации в 150 тысяч рублей для граждан, проживающих в приграничных регионах и потерявших свое имущество.

В конце декабря житель Суджи Валерий Моисеев пожаловался Хинштейну на недостаток помощи после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Он отметил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье, так как многие дома требуют ремонта. Моисеев предложил увеличить выплаты до 1 млн руб. и попросил о помощи государства.

Губернатор напомнил о продолжающейся специальной военной операции и необходимости восстановления региона, отметив, что жители Суджи не были забыты. Он заявил, что сертификаты полностью покроют стоимость утраченного жилья, и предложил создать фонд для поддержки нуждающихся.