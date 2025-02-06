Аналитик рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне

Совет Федерации предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятых. Сейчас они не обязаны платить специальные отчисления, поэтому их обеспечение в пожилом возрасте будет заботой государства. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, как самозанятым россиянам получить пенсию.

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По его словам, любой гражданин России может рассчитывать на социальную пенсию вне зависимости от его трудового стажа. Именно она и доступна самозанятым.

— П р а в о н а п о л у ч е н и е с о ц и а л ь н о й п е н с и и в о з н и к а е т н а п я т ь л е т п о з ж е , ч е м с т р а х о в о й . Ж е н щ и н ы м о г у т н а ч а т ь п о л у ч а т ь э т у п е н с и ю в 6 5 л е т , а м у ж ч и н ы — с 7 0 л е т . С о ц и а л ь н а я п е н с и я п р и м е р н о р а в н а п р о ж и т о ч н о м у м и н и м у м у в р е г и о н е п р о ж и в а н и я п е н с и о н е р а и с о с т а в л я е т о к о л о д е в я т и т ы с я ч р у б л е й . Н а э т у п е н с и ю м о г у т р а с с ч и т ы в а т ь с а м о з а н я т ы е р о с с и я н е , — р а с с к а з а л о н .

Эксперт отметил, что самозанятые оплачивают только налог на профессиональный доход, величина которого составляет от трех до шести процентов. Они не обязаны платить отчисления в Социальный фонд России для формирования своей пенсии. Однако тогда трудовой стаж самозанятого не засчитывается, а пенсионные баллы не накапливаются.

— Р а б о т а ю щ и м р о с с и я н а м д о с т у п н а с т р а х о в а я п е н с и я . К о г д а р о с с и я н и н т р у д о у с т р о е н о ф и ц и а л ь н о , р а б о т о д а т е л ь п е р е в о д и т 2 2 п р о ц е н т а о т з а р п л а т ы н а п е н с и о н н ы е н а к о п л е н и я с о т р у д н и к а . Т а к ж е о д н о в р е м е н н о с э т и м и н а ч и с л е н и я м и к о п я т с я п е н с и о н н ы е б а л л ы . Ж е н щ и н ы м о г у т н а ч а т ь п о л у ч е н и е с т р а х о в о й п е н с и и с 5 5 л е т , а м у ж ч и н ы — с 6 0 . В а ж н о , ч т о б ы м и н и м а л ь н ы й т р у д о в о й с т а ж с о с т а в л я л 1 5 л е т , — с о о б щ и л Беляев.

Специалист подчеркнул, что самозанятые граждане могут самостоятельно отчислять денежные средства в Социальный фонд России. Для этого необходимо написать заявление о добровольном пенсионном обеспечении и платить ежегодные взносы, от суммы которых зависит, сколько будет начислено стажа и пенсионных баллов. Отчисления можно делать в приложении «Мой налог».

— Е с л и с а м о з а н я т о м у н е х в а т а е т с т а ж а и л и п е н с и о н н ы х б а л о в , и х м о ж н о к у п и т ь . О д н а к о о н и с т о я т д о с т а т о ч н о д о р о г о . О д и н г о д с т а ж а с т о и т о к о л о 5 0 т ы с я ч р у б л е й , — г о в о р и т с о б е с е д н и к « В М » .

Также самозанятые могут отложить себе денежные средства на накопительную пенсию и передать их в управление негосударственного пенсионного фонда. Ее можно получать одновременно со страховой.

Также специалист рассказал о том, кто из пожилых людей сможет забрать пенсионные накопления единовременно и из чего они формируются.