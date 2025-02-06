Финансовый аналитик Беляев рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне

Совет Федерации предложил правительству варианты решения проблемы с пенсией самозанятых. Сейчас они не обязаны платить специальные отчисления, поэтому их обеспечение в пожилом возрасте будет заботой государства. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, как самозанятым россиянам получить пенсию.

Аналитик рассказал, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне
© Вечерняя Москва

По его словам, любой гражданин России может рассчитывать на социальную пенсию вне зависимости от его трудового стажа. Именно она и доступна самозанятым.

Право на получение социальной пенсии возникает на пять лет позже, чем страховой. Женщины могут начать получать эту пенсию в 65 лет, а мужчины с 70 лет. Социальная пенсия примерно равна прожиточному минимуму в регионе проживания пенсионера и составляет около девяти тысяч рублей. На эту пенсию могут рассчитывать самозанятые россияне, рассказал он.

Эксперт отметил, что самозанятые оплачивают только налог на профессиональный доход, величина которого составляет от трех до шести процентов. Они не обязаны платить отчисления в Социальный фонд России для формирования своей пенсии. Однако тогда трудовой стаж самозанятого не засчитывается, а пенсионные баллы не накапливаются.

Работающим россиянам доступна страховая пенсия. Когда россиянин трудоустроен официально, работодатель переводит 22 процента от зарплаты на пенсионные накопления сотрудника. Также одновременно с этими начислениями копятся пенсионные баллы. Женщины могут начать получение страховой пенсии с 55 лет, а мужчины с 60. Важно, чтобы минимальный трудовой стаж составлял 15 лет, сообщил Беляев.

Специалист подчеркнул, что самозанятые граждане могут самостоятельно отчислять денежные средства в Социальный фонд России. Для этого необходимо написать заявление о добровольном пенсионном обеспечении и платить ежегодные взносы, от суммы которых зависит, сколько будет начислено стажа и пенсионных баллов. Отчисления можно делать в приложении «Мой налог».

Если самозанятому не хватает стажа или пенсионных балов, их можно купить. Однако они стоят достаточно дорого. Один год стажа стоит около 50 тысяч рублей, говорит собеседник «ВМ».

Также самозанятые могут отложить себе денежные средства на накопительную пенсию и передать их в управление негосударственного пенсионного фонда. Ее можно получать одновременно со страховой.

Также специалист рассказал о том, кто из пожилых людей сможет забрать пенсионные накопления единовременно и из чего они формируются.

Личный счет
Михаил Беляев
Фонд социального страхования РФ
Совет Федерации