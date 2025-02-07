Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян выросли на 8,4% за год, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с Владимиром Путиным.

" В ы в с е г д а г о в о р и т е о б е с п е ч и т ь в п е р в у ю о ч е р е д ь п о в ы ш е н и е д е н е ж н ы х д о х о д о в р е а л ь н ы х н а с е л е н и я . И в о т з д е с ь е с т ь р е з у л ь т а т , о н д о с т а т о ч н о в ы с о к и й " , – п о д ч е р к н у л о н .

При этом прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов составлял 7,1%. На этом фоне реальные заработные платы выросли на 8,7%, превысив таким образом предполагаемые показатели. По словам Мишустина, это означает, что люди получили больше средств.

Он также обратил внимание, что на протяжении года средний показатель безработицы в стране не превышал 2,5%. На данный момент он фиксируется на уровне 2,3%.

Между тем 1 февраля в России были проиндексированы пособия по безработице. После повышения на 9,5% их размер превысил 15 тысяч рублей.

На этом фоне Владимир Путин отмечал, что в стране снизился уровень бедности. По словам президента, показатель находится на удовлетворительном уровне.

При этом прошедший 2024 год, по его мнению, стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроэкономические показатели в стране находятся в положительной зоне, подчеркивал глава государства.