ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Регулятор разъяснил, как донести до старшего поколения преимущества цифрового рубля. Объяснения регулятор привел в виде письма «админа своей бабушке» в ответах на вопросы в своем Telegram-канале.

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В магазине можно расплатиться наличными, а также сделать подарок своему внуку. При этом никаких дополнительных комиссий взимать не будут, указали в ЦБ. Однако с безналичными платежами ситуация немного иная. При переводе денег на карту внуку, возможно, придется заплатить комиссию банку.

Также отмечается, что цифровой рубль будет работать без комиссий, как наличные, но в цифровом виде. Банк России установил нулевой тариф по этим операциям - платить за переводы не нужно, а их сумма не ограничена.

В сообщении для пожилых граждан также говорится, что для них станет доступно множество различных функций: оплата, настройка автоматических платежей и т. д.