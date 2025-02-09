Эксперт дал совет, как покупать доллары

Важный фактор, влияющий на курс доллара к рублю, - это потребности бюджета Российской Федерации.

« Е с л и п р а в и т е л ь с т в о п р о д о л ж и т а к т и в н ы е р а с х о д ы , э т о м о ж е т п р и в е с т и к о с л а б л е н и ю р у б л я . П о э т о м у п р о г н о з к у р с а н а ф е в р а л ь в а р ь и р у е т с я о т 9 2 д о 1 0 0 р у б л е й з а д о л л а р . В е р о я т н о , р у б л ь н е в е р н е т с я к п и к о в ы м з н а ч е н и е м д е к а б р я , н о и з н а ч и т е л ь н о г о о с л а б л е н и я ж д а т ь , н а м о й в з г л я д , н е с т о и т » , - с о о б щ и л э к с п е р т ф а к у л ь т е т а D e F i в C r y p t o A c a d e m y S o u l T e a m Виталий Тарасенко.

В целом, по прогнозу эксперта, февраль обещает быть для валютного рынка относительно спокойным.

« Р у б л ь с о х р а н и т с в о и п о з и ц и и — п р и у с л о в и и , ч т о н е п р о и з о й д е т к а к и х - т о г л о б а л ь н ы х п о т р я с е н и й в о в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й о б с т а н о в к е и л и в о в н у т р е н н е й э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к е . Д л я т е х , к т о р а с с м а т р и в а е т д о л л а р к а к и н с т р у м е н т д л я д и в е р с и ф и к а ц и и , о п т и м а л ь н ы й п о д х о д — э т о п о к у п а т ь в а л ю т у п о с т е п е н н о , н е б о л ь ш и м и о б ъ е м а м и . Т е м , к т о р а с с ч и т ы в а е т н а у к р е п л е н и е р у б л я , с т о и т в н и м а т е л ь н о с л е д и т ь з а д е й с т в и я м и Ц е н т р о б а н к а . И н в е с т о р а м в а ж н о п о м н и т ь , ч т о н а в а л ю т н ы й р ы н о к в с е г д а м о г у т п о я в л я т ь с я н е п р е д с к а з у е м ы е ф а к т о р ы , п о э т о м у д о л г о с р о ч н а я с т р а т е г и я — з а л о г у с п е х а , к а к и в е з д е » , - п о с о в е т о в а л э к с п е р т .

Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике

Напомним, Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 8 февраля.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 36 копеек до 97,2762 руб. Курс евро поднялся на 54 коп. до 101,2243 руб.

Китайский юань вырос на 18 коп. до 13,2365 руб.