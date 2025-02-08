В России захотели повысить военные пенсии

Проект об увеличении военных пенсий с 1 января 2025 года на уровень фактической инфляции был внесен в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В частности, проект предполагает, что выплаты военным увеличатся до 93,59%, то есть на уровень инфляции за 2024 год, который зафиксировался на отметке 9,5%.

" С у ч е т о м э т о г о н е о б х о д и м ы й у р о в е н ь п о в ы ш е н и я п е н с и й л и ц а м , п р о х о д и в ш и м в о е н н у ю с л у ж б у , и ч л е н а м и х с е м е й с 1 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а п о о т н о ш е н и ю к 1 я н в а р я 2 0 2 4 г о д а с о с т а в л я е т 9 , 5 % " , – с к а з а н о в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е к д о к у м е н т у .

Ранее правительство России подготовило правовую базу для дополнительной индексации военных пенсий еще на 4,4% с 1 января и доплат к уже направленным за первые два месяца средствам.

Вместе с тем были разработаны поправки в законодательство для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР. Кроме того, будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников СВО. Финансирование, необходимое для выполнения этих обязательств, предусмотрено, указали в кабмине.