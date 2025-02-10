В Госдуме рассказали о рисках отложенной оплаты покупок

Депутат ГД Гаврилов рассказал о рисках отложенной оплаты покупок
Россиянам активно предлагают отовариваться по принципу "Купи сейчас, плати потом". Что скрывают заманчивые сплиты, доли, части и т.п. при оплате товаров, разъяснил в комментарии "РГ" председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.
"В сфере дистанционной и интернет-торговли потребителям все чаще предлагают новые финансовые инструменты, призванные облегчить процесс покупки. Среди таких решений - различные формы оплаты с отсрочкой платежа, представленные в качестве удобных сервисов", - отметил депутат.
По его словам, этот метод известен как BNPL, или "купи сейчас, плати позже".
"Однако за фасадом удобства оплаты без негативных последствий в виде переплат скрываются важные юридические нюансы, которые могут существенно повлиять на финансовые обязательства покупателя", - предупредил парламентарий.
Депутат напомнил, что привычные схемы потребительского кредитования, будь то микрозаймы или классические кредиты, строго регулируются законодательством. Микрофинансовые организации или банки, предоставляющие такие услуги, обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй, при этом права и обязанности сторон оформляются кредитными договорами или договорами займа.
Однако некоторые торговые площадки, по словам Гаврилова, используют альтернативные договорные конструкции, которые формально не подпадают под регулирование потребительского кредитования.
"Но по сути выполняют аналогичную функцию с целью скрыть микрозаймы, - пояснил он. - Это делается для того чтобы скрыть сплит-оплату, которая по своей сути является обычным потребительским кредитом, на который с 1 марта 2025 года покупатель мог бы установить самозапрет, и не направлять информацию в бюро кредитных историй".
Пример подмены
Одним из примеров применения такой подмены является заключение с покупателем договоров поручения, заявил депутат.
"В таких схемах некая коммерческая организация, выступающая посредником, якобы действует в интересах покупателя, приобретая товар за него, а затем требуя возмещения понесенных расходов в рассрочку, - уточнил глава комитета. - В отличие от классического займа или кредита, подобные договоры могут не отражаться в кредитной истории, что делает их привлекательными для тех, кто хочет избежать следов заимствования".
Однако с юридической точки зрения такие конструкции вызывают вопросы, поскольку фактически выполняют кредитную функцию без соблюдения установленных для этого требований, резюмировал он.
Как отличить
Различить классический кредитный договор и его скрытую вариацию можно по ряду признаков, о которых также сообщил парламентарий. Он напомнил, что в традиционном кредитном договоре одна сторона (кредитор или, если заключается договор займа, то займодавец) передает другой стороне (заемщику) определенную сумму денег, а заемщик обязуется ее вернуть с процентами в установленный срок.
"В схемах с договорами поручения отсутствует передача денег напрямую, а взамен оформляется обязательство возместить издержки посредника. И с точки зрения конечного потребителя, кажется, что суть обязательств остается той же - регулярные платежи по графику", - заявил Гаврилов.
Другие методы
Кроме договоров поручения применяются и иные схемы, например агентские договоры и договоры комиссии.
"Они формально не подпадают под регулирование кредитования, но на практике могут повлечь аналогичные последствия, - отметил глава комитета. - Например, агентский договор может предусматривать, что посредник оплачивает покупку, а покупатель компенсирует расходы в определенные сроки. При этом проценты или комиссии могут быть включены в общую сумму без четкого указания, чем обусловлена переплата".
Чем это опасно
"Такие схемы могут скрывать завышенные комиссии, дополнительные платежи за ведение договора или автоматическое списание средств с ваших карт при просрочке, - пояснил депутат. - Более того, в договоре может быть прописано право компании в одностороннем порядке изменять условия выплат, увеличивать размер платежей или начислять дополнительные штрафы, о которых клиент не был заранее уведомлен".
Некоторые договоры, по его словам, также содержат положения о передаче обязательств третьим лицам, включая коллекторские агентства, что может привести к агрессивному взысканию суммы по договору, звонкам родственникам и работе с данными без согласия клиента.
"Возможны случаи, когда условия договора делают невозможным досрочное погашение суммы за товар без дополнительных затрат, или предусматривают автоматическое продление обязательств, превращая временную рассрочку в долгосрочную", - добавил парламентарий.
Также важно учитывать, что скрытые механизмы увеличения стоимости и сложность отказа от дополнительных затрат уже после заключения таких договоров могут привести к неожиданным финансовым потерям и даже к судебным разбирательствам.
"В этой связи следует обратить внимание всем тем, кто задумывается или соблазняется что-то приобретать долями, частями, сплитами и т.д., что в интернет-торговле все чаще применяются договорные конструкции, позволяющие обходить требования законодательства о кредитовании", - пояснил Гаврилов.
Советы от депутата
Потребителю, который не хочет оказаться в ситуации неосознанного кредитования, необходимо внимательно изучать условия предоставляемых услуг.
"В первую очередь стоит обратить внимание на предмет договора, - рекомендовал глава комитета, - если в тексте указано, что компания приобретает товар от имени клиента и за его счет, а клиент обязан возместить понесенные расходы, перед вами, вероятнее всего, договор поручения. Также стоит проверять информацию о том, каким образом рассчитывается итоговая сумма выплат и присутствуют ли в договоре штрафные санкции за просрочку".
Перед тем как воспользоваться новыми доступными заманчивыми финансовыми сервисами, необходимо обратить внимание на формулировки и уточнить, с кем именно и о чем заключается договор.
"Потому что название договора может не совпадать с сутью его содержания, - отметил парламентарий. - Разберитесь, какие обязательства на вас накладываются и какие меры предусмотрены, например, за просрочку платежа. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей и правильно оценить свои финансовые возможности".
Что готовят законодатели
Проблема таких сервисов для покупок якобы "с низким чеком", по его оценке, в том, что при их массовом применении отсутствует четкая система оценки уровня закредитованности потребителей, а также нет регуляции по размерам пеней и штрафов.
С 1 декабря 2025 года Центральный банк на основании нового законопроекта, если он будет принят, получит полномочия по регулированию BNPL-сервисов, включая контроль и надзор сферы, сбор отчетности и ведение реестра операторов услуг рассрочки, сообщил Гаврилов.
"В любом случае, если говорить о делах финансовых, то, не читая от корки до корки договор, пускай даже размещенный в виде оферты на сайте в интернете, нельзя соглашаться ни на какую сделку, какими бы выгодами она вас не соблазняла", - подытожил он.