Госдума разрешила заемщикам не возвращать кредиты при ряде условий

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении "периода охлаждения" при выдаче потребительских кредитов.

В рамках основного чтения добавлено важное изменение о возможности не возвращать кредит, если банк не провел проверки и выдал деньги, которые попали к мошенникам.

Подробнее об отсрочке

Согласно документу, кредитор обязан будет выдать заемщику денежные средства с отсрочкой: если речь идет о сумме в диапазоне от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, то деньги можно будет получить не ранее, чем через четыре часа. А для суммы свыше 200 тысяч рублей - не ранее, чем через двое суток.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот механизм призван снизить риски, возникающие вследствие давления мошенников. Такие дельцы угрожают заемщикам и вынуждают их брать кредиты, а затем переводить украденные средства преступникам. "И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину - на содержание киевских боевиков", - уточнил спикер. Данное решение, по его словам, позволит спасти многих людей от преступных действий.

"Период охлаждения" даст человеку время осмыслить ситуацию и понять, что его обманывают, что позволит избежать попадания в ловушку мошенников и сохранить свои финансы.

Это особенно важно в связи с тем, что мошенники ежегодно похищают около 4,5 миллиардов рублей, оформленных на граждан в качестве кредитов, привел статистику в комментарии "РГ" член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР).

В Госдуме хотят освободить некоторых россиян от кредитов

Такая ситуация, продолжил он, создает огромную долговую нагрузку на пострадавших и подрывает их финансовое благополучие. По его оценке, временной лаг может стать решающим фактором, позволяющим предотвратить потерю денег и избежать кабальных долгов.

" О с о б е н н о в а ж н о , ч т о з а к о н о п р о е к т п р е д у с м а т р и в а е т и с к л ю ч е н и я , ч т о б ы н е з а м е д л я т ь п о л у ч е н и е к р е д и т о в в с и т у а ц и я х , к о г д а р и с к м о ш е н н и ч е с т в а м и н и м а л е н , н а п р и м е р , п р и и п о т е к е и л и р е ф и н а н с и р о в а н и и с у щ е с т в у ю щ и х д о л г о в б е з и х у в е л и ч е н и я " , - о б р а т и л в н и м а н и е Чаплин.

Когда можно будет не возвращать кредит

Согласно изменениям, кредитные организации, а также микрофинансовые организации обязуются проводить мероприятия по противодействию такого рода мошенничеству, то есть антифрод-мероприятия. То есть они должны будут воспользоваться "периодом охлаждения", чтобы провести проверку на предмет возможных мошеннических схем.

Одобренная поправка ко второму чтению предполагает: если кредитор бездействовал, выдал деньги без всяких проверок - то заемщик освобождается от обязательств по погашению кредита.

" Е с л и б а н к и л и м и к р о ф и н а н с о в а я о р г а н и з а ц и я н е с м о г л и з а щ и т и т ь г р а ж д а н и н а о т м о ш е н н и к о в , и п о е г о з а я в л е н и ю б ы л о в о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о ф а к т у х и щ е н и я с р е д с т в , т о о н н и ч е г о н е о б я з а н б у д е т в о з в р а щ а т ь п о т а к о м у д о г о в о р у " , - п о д р о б н е е р а с с к а з а л п е р в ы й з а м п р е д К о м и т е т а Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев (ЕР).

Таким образом, банки и МФО лишаются права требовать исполнения условия этого договора с обманутого гражданина.

" Э т о о ч е н ь в а ж н о е т р е б о в а н и е , к о т о р о е в п е р в ы е п о я в л я е т с я в з а к о н о д а т е л ь с т в е и п о з в о л и т з а щ и т и т ь п р а в а т е х г р а ж д а н , к о т о р ы е п о с т р а д а ю т о т м о ш е н н и к о в , а и х б а н к и л и м и к р о ф и н а н с о в а я о р г а н и з а ц и и н е с м о г у т п о к а к и м - т о п р и ч и н а м и х з а щ и т и т ь " , - д о б а в и л д е п у т а т . " К р е д и т н ы е о р г а н и з а ц и и т е п е р ь о б я з а н ы з а п р а ш и в а т ь д а н н ы е о б о в с е х з а я в к а х н а к р е д и т ы в б ю р о к р е д и т н ы х и с т о р и й и ф и к с и р о в а т ь э т и с в е д е н и я , - у т о ч н и л в к о м м е н т а р и и " Р Г " п р е д с е д а т е л ь К о м и т е т а ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). - Это позволит отследить случаи, когда мошенники оформляют займы на чужое имя".

По его словам, если выяснится, что договор был заключен без реального согласия заемщика, то банк не сможет требовать выплаты долга. Важное уточнение - эта защита действует только в том случае, если по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, добавил Гаврилов.

Какие еще новые нормы вводятся

Другие поправки ко второму чтению ранее назвал Володин. Так, теперь гражданам потребуется предъявлять свой ИНН при обращении в кредитные организации или МФО. Это поможет лучше идентифицировать заемщика. А для усиления защиты населения от мошенничества сроки введения некоторых норм сократили вдвое - с 180 до 90 дней.

Инициатива предполагает и другие нововведения, о которых рассказал Сергей Гаврилов.

Одно из новшеств касается борьбы с незаконным использованием цифровых платежных карт.

" Т е п е р ь з а п р е щ е н о в н о с и т ь б о л е е 5 0 т ы с я ч р у б л е й н а с ч е т ч е р е з б а н к о м а т в т е ч е н и е 4 8 ч а с о в п о с л е в ы п у с к а н о в о й к а р т ы , в к о т о р о й п л а т е ж н ы е д а н н ы е з а ш и ф р о в а н ы в ц и ф р о в о м в и д е ( т а к н а з ы в а е м о й т о к е н и з и р о в а н н о й к а р т ы ) , - о т м е т и л о н . - Э т о к а р т ы , п р и в я з а н н ы е к м о б и л ь н о м у т е л е ф о н у и л и д р у г о м у у с т р о й с т в у , к о т о р ы е н е х р а н я т р е а л ь н ы й н о м е р с ч е т а , а г е н е р и р у ю т в р е м е н н ы е д а н н ы е д л я п р о в е д е н и я п л а т е ж е й . Т а к о й з а п р е т в в е д е н д л я т о г о , ч т о б ы у с л о ж н и т ь м о ш е н н и к а м в о з м о ж н о с т ь б ы с т р о о б н а л и ч и в а т ь у к р а д е н н ы е и л и о ф о р м л е н н ы е н а п о д с т а в н ы х л и ц к р е д и т ы " .

Кроме того, для микрофинансовых организаций закон предусматривает отдельные ограничения.

" Т е п е р ь д е н ь г и п о з а й м у м о ж н о б у д е т п е р е в е с т и т о л ь к о н а с ч е т с а м о г о з а е м щ и к а , а н е н а р е к в и з и т ы т р е т ь и х л и ц , - с о о б щ и л Гаврилов. - Это позволит исключить ситуации, когда мошенники просят жертву взять займ и перевести средства якобы "для проверки" или на "безопасный счет". Более того, микрофинансовые организации теперь обязаны вести внутреннюю политику по предотвращению таких случаев и передавать данные о подозрительных заявках в Банк России".

Еще одно серьезное нововведение - создание единой базы данных о попытках перевода средств без согласия владельца. Банк России получит полномочия собирать сведения о подозрительных операциях и делиться ими с кредитными организациями. Если клиент захочет перевести деньги на счет, который уже фигурировал в подобных инцидентах, банк сможет отказать в транзакции, отметил депутат.

По оценке главы комитета, этот закон существенно меняет рынок потребительского кредитования.