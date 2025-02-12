Госдума одобрила реформу расходов на процедуру банкротства
Госдума приняла законопроект, который направлен на то, чтобы дела о банкротстве не затягивались, а юристам не переплачивали. Законопроект, который вносит значительные изменения в порядок распределения судебных расходов в таких делах, Госдума приняла в первом чтении.
Снижение судебных расходов
"Ранее судебные издержки, возникавшие в процессе банкротства, покрывались преимущественно за счет конкурсной массы без учета их влияния на возможности удовлетворения требований кредиторов", - пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
При этом, как пояснил, депутат значительная часть конкурсной массы расходовалась на оплату услуг юристов, привлеченных для ведения многочисленных споров, а сами кредиторы оставались без шансов на возврат своих средств.
"Особенно проблематично это было в делах, где должник обладал минимальными активами, - добавил он, - а кредиторские требования превышали реальную стоимость конкурсной массы".
После принятия нового закона судебные расходы по обособленным спорам теперь будут удовлетворяться только в пятую очередь. Это, по словам депутата, снижает вероятность их преимущественного удовлетворения в ущерб другим требованиям. При этом кредиторам придется доказывать, что они не влияли на действия должника, а если влияние было - их требования о возмещении расходов будут рассматриваться в иной, менее приоритетной очередности.
Механизм контроля
"Кроме того, вводится механизм контроля размера судебных издержек. Арбитражный суд теперь вправе ограничить их удовлетворение, если они окажутся непропорционально большими по отношению к конкурсной массе," - рассказал Гаврилов.
Он привел пример: если размер заявленных расходов превышает четверть оплаты услуг привлеченных конкурсным управляющим специалистов, то сумма сверх этого предела будет удовлетворяться в очередности требований кредиторов, а не за счет приоритетных выплат.
"Это нововведение направлено на предотвращение ситуаций, когда часть конкурсной массы уходит на многомиллионные судебные процессы вместо удовлетворения требований кредиторов", - заявил депутат.
Меры против затягивания процесса
Отдельное внимание уделено вопросам злоупотребления процессуальными правами.
"В прошлом нередко возникали случаи, когда участники споров намеренно затягивали процессы, подавая необоснованные возражения, оспаривая каждое решение, либо создавая искусственные конфликты с другими кредиторами, чтобы получить компенсацию за судебные издержки за счет конкурсной массы, - отметил Гаврилов. - Теперь, если суд установит факт злоупотребления, он сможет возложить судебные расходы не на должника, а непосредственно на лицо, чьи действия привели к этим затратам. Это может быть как арбитражный управляющий, так и кредитор, чьи возражения признаны явно необоснованными".
При проигрыше процесса
Еще одно важное изменение касается ситуации, когда должник проигрывает судебный процесс.
"Раньше расходы по таким делам, как правило, включались в конкурсную массу, что означало, что в конечном итоге за эти издержки платили кредиторы. Теперь же суд сможет взыскать их с конкретного лица, виновного в доведении дела до судебных разбирательств, если оно нарушало процессуальные нормы или злоупотребляло правами", - рассказал Гаврилов.
При злоупотреблениях
Также законопроект вводит исключительные случаи, в которых суд может полностью отказать в удовлетворении требований о возмещении судебных расходов. Это, по словам главы комитета, касается ситуаций, когда затраты заявлены явно с целью злоупотребления, либо если их компенсация нанесет ущерб интересам других кредиторов. Например, если юридическое лицо, контролирующее должника, пытается компенсировать свои расходы за счет конкурсной массы, суд может отказать ему в удовлетворении требований.
К чему приведет реформа
В целом новый закон, по cловам парламентария, призван изменить саму логику распределения затрат на такие судебные дела, также вводятся ограничения, призванные пресечь злоупотребления и избежать ситуаций, при которых недобросовестные участники споров могут использовать судебные издержки как инструмент давления или извлечения выгоды.
Фактически эти изменения, по оценке Гаврилова, трансформируют саму структуру судебных расходов в делах о банкротстве. Теперь суды получают дополнительные инструменты для ограничения необоснованных расходов и перераспределения конкурсной массы в пользу добросовестных кредиторов, а не юридических фирм, специализирующихся на дорогостоящих процессах. Кроме того, новые правила снижают риск того, что контролирующие должника лица будут использовать судебные механизмы для извлечения выгоды за счет активов банкрота.