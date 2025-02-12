Госдума одобрила реформу расходов на процедуру банкротства

Госдума приняла законопроект, который направлен на то, чтобы дела о банкротстве не затягивались, а юристам не переплачивали. Законопроект, который вносит значительные изменения в порядок распределения судебных расходов в таких делах, Госдума приняла в первом чтении.

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Снижение судебных расходов

" Р а н е е с у д е б н ы е и з д е р ж к и , в о з н и к а в ш и е в п р о ц е с с е б а н к р о т с т в а , п о к р ы в а л и с ь п р е и м у щ е с т в е н н о з а с ч е т к о н к у р с н о й м а с с ы б е з у ч е т а и х в л и я н и я н а в о з м о ж н о с т и у д о в л е т в о р е н и я т р е б о в а н и й к р е д и т о р о в " , - п о я с н и л п р е д с е д а т е л ь К о м и т е т а Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

При этом, как пояснил, депутат значительная часть конкурсной массы расходовалась на оплату услуг юристов, привлеченных для ведения многочисленных споров, а сами кредиторы оставались без шансов на возврат своих средств.

" О с о б е н н о п р о б л е м а т и ч н о э т о б ы л о в д е л а х , г д е д о л ж н и к о б л а д а л м и н и м а л ь н ы м и а к т и в а м и , - д о б а в и л о н , - а к р е д и т о р с к и е т р е б о в а н и я п р е в ы ш а л и р е а л ь н у ю с т о и м о с т ь к о н к у р с н о й м а с с ы " .

После принятия нового закона судебные расходы по обособленным спорам теперь будут удовлетворяться только в пятую очередь. Это, по словам депутата, снижает вероятность их преимущественного удовлетворения в ущерб другим требованиям. При этом кредиторам придется доказывать, что они не влияли на действия должника, а если влияние было - их требования о возмещении расходов будут рассматриваться в иной, менее приоритетной очередности.

Механизм контроля

" К р о м е т о г о , в в о д и т с я м е х а н и з м к о н т р о л я р а з м е р а с у д е б н ы х и з д е р ж е к . А р б и т р а ж н ы й с у д т е п е р ь в п р а в е о г р а н и ч и т ь и х у д о в л е т в о р е н и е , е с л и о н и о к а ж у т с я н е п р о п о р ц и о н а л ь н о б о л ь ш и м и п о о т н о ш е н и ю к к о н к у р с н о й м а с с е , " - р а с с к а з а л Гаврилов.

Он привел пример: если размер заявленных расходов превышает четверть оплаты услуг привлеченных конкурсным управляющим специалистов, то сумма сверх этого предела будет удовлетворяться в очередности требований кредиторов, а не за счет приоритетных выплат.

" Э т о н о в о в в е д е н и е н а п р а в л е н о н а п р е д о т в р а щ е н и е с и т у а ц и й , к о г д а ч а с т ь к о н к у р с н о й м а с с ы у х о д и т н а м н о г о м и л л и о н н ы е с у д е б н ы е п р о ц е с с ы в м е с т о у д о в л е т в о р е н и я т р е б о в а н и й к р е д и т о р о в " , - з а я в и л д е п у т а т .

Меры против затягивания процесса

Отдельное внимание уделено вопросам злоупотребления процессуальными правами.

" В п р о ш л о м н е р е д к о в о з н и к а л и с л у ч а и , к о г д а у ч а с т н и к и с п о р о в н а м е р е н н о з а т я г и в а л и п р о ц е с с ы , п о д а в а я н е о б о с н о в а н н ы е в о з р а ж е н и я , о с п а р и в а я к а ж д о е р е ш е н и е , л и б о с о з д а в а я и с к у с с т в е н н ы е к о н ф л и к т ы с д р у г и м и к р е д и т о р а м и , ч т о б ы п о л у ч и т ь к о м п е н с а ц и ю з а с у д е б н ы е и з д е р ж к и з а с ч е т к о н к у р с н о й м а с с ы , - о т м е т и л Гаврилов. - Теперь, если суд установит факт злоупотребления, он сможет возложить судебные расходы не на должника, а непосредственно на лицо, чьи действия привели к этим затратам. Это может быть как арбитражный управляющий, так и кредитор, чьи возражения признаны явно необоснованными".

При проигрыше процесса

Еще одно важное изменение касается ситуации, когда должник проигрывает судебный процесс.

" Р а н ь ш е р а с х о д ы п о т а к и м д е л а м , к а к п р а в и л о , в к л ю ч а л и с ь в к о н к у р с н у ю м а с с у , ч т о о з н а ч а л о , ч т о в к о н е ч н о м и т о г е з а э т и и з д е р ж к и п л а т и л и к р е д и т о р ы . Т е п е р ь ж е с у д с м о ж е т в з ы с к а т ь и х с к о н к р е т н о г о л и ц а , в и н о в н о г о в д о в е д е н и и д е л а д о с у д е б н ы х р а з б и р а т е л ь с т в , е с л и о н о н а р у ш а л о п р о ц е с с у а л ь н ы е н о р м ы и л и з л о у п о т р е б л я л о п р а в а м и " , - р а с с к а з а л Гаврилов.

При злоупотреблениях

Также законопроект вводит исключительные случаи, в которых суд может полностью отказать в удовлетворении требований о возмещении судебных расходов. Это, по словам главы комитета, касается ситуаций, когда затраты заявлены явно с целью злоупотребления, либо если их компенсация нанесет ущерб интересам других кредиторов. Например, если юридическое лицо, контролирующее должника, пытается компенсировать свои расходы за счет конкурсной массы, суд может отказать ему в удовлетворении требований.

К чему приведет реформа

В целом новый закон, по cловам парламентария, призван изменить саму логику распределения затрат на такие судебные дела, также вводятся ограничения, призванные пресечь злоупотребления и избежать ситуаций, при которых недобросовестные участники споров могут использовать судебные издержки как инструмент давления или извлечения выгоды.

Фактически эти изменения, по оценке Гаврилова, трансформируют саму структуру судебных расходов в делах о банкротстве. Теперь суды получают дополнительные инструменты для ограничения необоснованных расходов и перераспределения конкурсной массы в пользу добросовестных кредиторов, а не юридических фирм, специализирующихся на дорогостоящих процессах. Кроме того, новые правила снижают риск того, что контролирующие должника лица будут использовать судебные механизмы для извлечения выгоды за счет активов банкрота.