В России стали закрываться обменники

В связи с резким падением курса доллара пункты обмена валюты в России начали закрываться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на сообщения операционистов.

Подчеркивается, что обменники решили взять паузу, чтобы не продать всю валюту по невыгодному курсу и дождаться стабилизации рынка. В действующих пунктах обмена валют сообщили, что вынуждены поддерживать значительную разницу между курсом покупки и продажи, чтобы избежать убытков.

В четверг стало известно, что на валютном рынке Forex курс доллара США снизился почти на два рубля. К 10:32 по московскому времени один доллар стоил 90,88 рублей. Курс европейской валюты также снижался по отношению к российскому рублю: за один евро давали 94,78 рубля.

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Подобное развитие событий связывают со вчерашним телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась около полутора часов. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы обмена заключенными между двумя странами, а также урегулирование ситуации на Украине.