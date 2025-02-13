В России ввели «чумовой капитал»
В Ненецком автономном округе (НАО) были одобрены меры поддержки для молодых семей оленеводов и чумработниц. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
Условия распространяются на семьи, где оба супруга находятся в возрасте от 18 до 35 лет и воспитывают детей. В рамках программы предусмотрена компенсация затрат на приобретение или строительство жилья в соответствии с традиционными нормами.
«Речь о "чумовом капитале" для тружеников тундры. Ранее с такой инициативой ко мне обратилась жительница Малоземельской тундры, глава семейно-родовой общины "Вы ту" ("Огни тундры") Ольга Владимировна Явтысая», - отметил губернатор.
По его словам, была проделана большая работа, и на сегодняшней сессии депутаты окружного парламента приняли изменения в закон НАО «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».
«Чумовой капитал» будут выдавать в виде компенсационной денежной выплаты на строительство или приобретение национального традиционного жилища и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности тружеников тундры. Сумма единовременной выплаты составит 600 тысяч рублей.