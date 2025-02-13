В России ввели «чумовой капитал»

В Ненецком автономном округе (НАО) были одобрены меры поддержки для молодых семей оленеводов и чумработниц. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

Условия распространяются на семьи, где оба супруга находятся в возрасте от 18 до 35 лет и воспитывают детей. В рамках программы предусмотрена компенсация затрат на приобретение или строительство жилья в соответствии с традиционными нормами.

« Р е ч ь о " ч у м о в о м к а п и т а л е " д л я т р у ж е н и к о в т у н д р ы . Р а н е е с т а к о й и н и ц и а т и в о й к о м н е о б р а т и л а с ь ж и т е л ь н и ц а М а л о з е м е л ь с к о й т у н д р ы , г л а в а с е м е й н о - р о д о в о й о б щ и н ы " В ы т у " ( " О г н и т у н д р ы " ) О л ь г а В л а д и м и р о в н а Я в т ы с а я » , - о т м е т и л г у б е р н а т о р .

По его словам, была проделана большая работа, и на сегодняшней сессии депутаты окружного парламента приняли изменения в закон НАО «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».

«Чумовой капитал» будут выдавать в виде компенсационной денежной выплаты на строительство или приобретение национального традиционного жилища и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности тружеников тундры. Сумма единовременной выплаты составит 600 тысяч рублей.