Россиян отговорили от одного действия при беседе с мошенниками

Специалисты Центробанка РФ посоветовали россиянам сразу класть трубку при звонках злоумышленников. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ уточнили, что единственная правильная реакция на звонок мошенника — завершение разговора и блокировка номера. Кроме того, на афериста можно пожаловаться в свой банк.

« П ы т а т ь с я д р а з н и т ь м о ш е н н и к о в — о п а с н а я т а к т и к а . В о - п е р в ы х , о н и и с к у с н о п р и м е н я ю т м е т о д ы п с и х о л о г и ч е с к о г о в о з д е й с т в и я . Ч е л о в е к , д а ж е п о н и м а я , ч т о г о в о р и т с м о ш е н н и к а м и , м о ж е т п о д д а т ь с я н а и х у л о в к и и с л у ч а й н о в ы д а т ь ч у в с т в и т е л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю и р и с к у е т п о т е р я т ь д е н ь г и » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В Банке России заметили, что в ответ на грубые или дерзкие слова мошенники могут включить номер телефона в программу-бомбер, и абоненту начнет поступать много спама и сообщений.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил ранее, что аферисты помещают «особо отличившихся» собеседников в черный список, фигурантов которого «прогоняют» через все возможные способы отъема денег в надежде, что хоть на какой-то жертва попадется.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

По его данным, жулики также могут при помощи программ использовать номер «шутника» как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.

Гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко отметил, в свою очередь, что попытки поиздеваться над телефонными мошенниками могут вызвать раздражение с их стороны, а «месть может оказаться хуже, чем потеря небольших сумм денег».