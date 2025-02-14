В Госдуме назвали признаки фальшивой денежной купюры

В ГД назвали признаки фальшивой денежной купюры
Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция "КПРФ"), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал в беседе с ТАСС о том, как распознать фальшивую купюру и как безопасно избавиться от нее, не став объектом уголовного преследования за сбыт поддельных денег.
"Снижение уровня фальшивых денег в России до минимального показателя за последние годы связано с целым рядом факторов, среди которых - усиление защиты банкнот, совершенствование банковских технологий и развитие безналичных расчетов. Несмотря на это, риск столкнуться с поддельными деньгами все еще остается", - указал он.
Распознать фальшивку можно по нескольким визуальным признакам, рассказал Гаврилов.
"Во-первых, настоящая банкнота обладает ощутимым рельефом - некоторые элементы на ней должны чувствоваться на ощупь. Во-вторых, водяной знак на просвете должен быть плавным и детализированным, а не слишком контрастным или размытым. Металлизированная нить (узкая блестящая полоска внутри бумаги) при наклоне выглядит как цельная темная полоса, а при просвечивании демонстрирует повторяющиеся символы. Наконец, сложные оптические эффекты, такие как кипп-эффект (при наклоне банкноты некоторые изображения будто меняют свое положение - становятся то ближе, то дальше) и муаровые узоры (специальные переливающиеся полосы, создающие эффект радужного мерцания), позволяют выявить подделку при изменении угла обзора", - пояснил он.
При обнаружении подозрительной купюры следует избегать попыток расплатиться ею - это может квалифицироваться как сбыт поддельных денег и повлечь уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ, предупредил депутат.
"Если подделка выявлена в магазине, следует потребовать возврата купюры и самостоятельно передать ее в банк или полицию для проведения экспертизы. В случае, если фальшивка оказалась в руках случайно, важно подробно рассказать сотрудникам полиции или банка о том, где она была получена, чтобы избежать обвинений в умышленном распространении", - подчеркнул глава комитета.
Как подтвердить происхождение купюры
Если поддельная купюра выявлена при попытке оплаты, доказать свою непричастность можно, предоставив информацию о ее происхождении: если банкнота была получена в банке или банкомате, это можно подтвердить выпиской о снятии наличных.
"В противном случае ситуация требует детального разбирательства, и все обстоятельства попадания денег в оборот фиксируются в ходе следствия", - отметил депутат.
Совокупность технических решений, совершенствование систем контроля и сокращение наличного оборота привели к заметному снижению уровня фальшивомонетничества.
"Однако внимательность при работе с наличными деньгами остается актуальной - даже при низком количестве подделок в обращении вероятность их попадания в кошелек нельзя исключать полностью", - заключил депутат.
Уровень фальшивомонетничества в 2024 году достиг минимального значения за последние годы: за минувший год было выявлено более 8 тыс. поддельных купюр, в основном подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей (64%) и 1 тыс. рублей (27%), сообщила 12 февраля пресс-служба ЦБ РФ.