Набиуллина: ЦБ не имеет полномочий по заморозке вкладов

Набиуллина заявила, что ЦБ не имеет полномочий по заморозке вкладов
Банк России не имеет полномочий по заморозке вкладов, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что у Центробанка по законодательству нет полномочий для заморозки вкладов.
"Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица", – подчеркнула глава ЦБ.
Ранее в ЦБ уже называли идею заморозки вкладов абсурдной, напомнив, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Там указали, что такими действиями будут подорваны не только основы банковской системы, но и финансовая стабильность страны.
Кроме того, регулятор опроверг слухи о том, что ЦБ может использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией как альтернативу повышению ключевой ставки, заявив, что такое предположение говорит о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует Банк России.