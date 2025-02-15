Россиян предупредили о заметном росте цен на продукты предстоящей весной
В России ожидается заметный рост цен предстоящей весной.
Об этом в интервью NEWS.ru заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, давление на стоимость товаров окажут повышение бюджетных расходов и рост налогов.
«Рост цен придется, скорее всего, на весну, и они будут расти довольно активно, – предупредил он. – Проблема заключается в том, что на этот год запланирован очень высокий объём бюджетных расходов, и эти бюджетные расходы одновременно запланированы с ростом налогов».
Одновременно через государственные расходы в страну поступает огромное количество денег, которые идут на рынки. Это давит на цены вверх, потому что спрос за счёт этого увеличивается.
Особенно ощутимым рост цен, подчеркнул эксперт, будет в сфере продуктов питания. По карману россиян также ударит покупка товаров, в производстве которых задействован импорт.
«Если говорить о продуктах питания, то, скорее всего, всё то, где будет задействован импорт, будет расти, потому что импорта явно не хватает. А так как импортных товаров становится на рынке меньше, то вслед за ними будут дорожать и отечественные товары, потому что спрос на них будет повышаться, так что цены будут расти на всё», – резюмировал Кульбака.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россиян предупредили о возможном резком росте цен на овощи.