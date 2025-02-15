Россиян предупредили о заметном росте цен на продукты предстоящей весной

В России ожидается заметный рост цен предстоящей весной.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, давление на стоимость товаров окажут повышение бюджетных расходов и рост налогов.

« Р о с т ц е н п р и д е т с я , с к о р е е в с е г о , н а в е с н у , и о н и б у д у т р а с т и д о в о л ь н о а к т и в н о , – п р е д у п р е д и л о н . – П р о б л е м а з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о н а э т о т г о д з а п л а н и р о в а н о ч е н ь в ы с о к и й о б ъ ё м б ю д ж е т н ы х р а с х о д о в , и э т и б ю д ж е т н ы е р а с х о д ы о д н о в р е м е н н о з а п л а н и р о в а н ы с р о с т о м н а л о г о в » .

Одновременно через государственные расходы в страну поступает огромное количество денег, которые идут на рынки. Это давит на цены вверх, потому что спрос за счёт этого увеличивается.

Особенно ощутимым рост цен, подчеркнул эксперт, будет в сфере продуктов питания. По карману россиян также ударит покупка товаров, в производстве которых задействован импорт.

« Е с л и г о в о р и т ь о п р о д у к т а х п и т а н и я , т о , с к о р е е в с е г о , в с ё т о , г д е б у д е т з а д е й с т в о в а н и м п о р т , б у д е т р а с т и , п о т о м у ч т о и м п о р т а я в н о н е х в а т а е т . А т а к к а к и м п о р т н ы х т о в а р о в с т а н о в и т с я н а р ы н к е м е н ь ш е , т о в с л е д з а н и м и б у д у т д о р о ж а т ь и о т е ч е с т в е н н ы е т о в а р ы , п о т о м у ч т о с п р о с н а н и х б у д е т п о в ы ш а т ь с я , т а к ч т о ц е н ы б у д у т р а с т и н а в с ё » , – р е з ю м и р о в а л К у л ь б а к а .

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россиян предупредили о возможном резком росте цен на овощи.