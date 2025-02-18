В России появились первые случаи мошенничества с цифровым рублем

В России зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с цифровым рублем. Злоумышленники уже разработали схемы, включающие продажу поддельных физических носителей с якобы содержащимися цифровыми рублями, квазиинвестиционные проекты, фишинговые атаки и другие способы обмана, сообщил «Известиям» Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter.

На мошеннических сайтах пользователям предлагают «легкий заработок» — например, 10 тысяч рублей «уже сегодня». Фальшивые страницы демонстрируют ложную информацию о выплатах на сотни миллиардов рублей и преимуществах цифровой валюты. Для участия в программе пользователю необходимо ввести свои персональные данные: имя, фамилию, e-mail и номер телефона.

После подачи заявки мошенники связываются с потенциальной жертвой, убеждая ее вложить деньги, обещая высокий доход. Таким образом, злоумышленники не только получают финансовые средства, но и компрометируют личные и платежные данные, рассказала «Известиям» контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Другой популярный вид обмана — телефонные звонки, в ходе которых мошенники заявляют о предстоящем обмене всех наличных и безналичных денег на цифровые рубли. Кроме того, фиксируются фишинговые атаки: мошенники рассылают письма и создают поддельные сайты, с помощью которых похищают деньги и банковские данные. Они используют различные тактики — запугивание возможной потерей сбережений, обещания высокой прибыли от инвестиций в цифровой рубль на раннем этапе, а также давление со стороны «работодателя», требующего срочно открыть цифровой счет для получения зарплаты, отметил аналитик Positive Technologies Роман Резников.

Разговоры о цифровом рубле ведутся в России уже несколько лет, однако в последнее время его внедрение активизировалось. В конце 2024 года Банк России совместно с Минфином и Казначейством протестировал операции с цифровым рублем в бюджетной сфере. В Госдуме также обсуждается законопроект о едином QR-коде, который позволит оплачивать покупки цифровым рублем.

Официальный запуск цифрового рубля запланирован на 1 июля 2025 года. К этому времени банки должны обеспечить клиентам возможность проводить платежи с его использованием.