ЦБ: в 2024 году мошенники украли у клиентов банков рекордные 27,5 млрд рублей
В 2024 году мошенники украли у клиентов российских банков 27,5 млрд рублей, что на 74,36% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Банка России.
«Активность кибермошенников не спадает... Удалось похитить у клиентов банков 27,5 млрд рублей, что на 74% больше, чем в 2023 году», — говорится в Telegram-канале регулятора.
При этом банкам удалось предотвратить 72,17 млн попыток мошенничества и сохранить 13,5 трлн рублей клиентов.
Ранее газета «Ведомости» писала, что в России за 2024 год в 1,6 раза выросло число жалоб на хищение средств с депозитов.