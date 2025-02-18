ЦБ: в 2024 году мошенники украли у клиентов банков рекордные 27,5 млрд рублей

В 2024 году мошенники украли у клиентов российских банков 27,5 млрд рублей, что на 74,36% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Банка России.

« А к т и в н о с т ь к и б е р м о ш е н н и к о в н е с п а д а е т . . . У д а л о с ь п о х и т и т ь у к л и е н т о в б а н к о в 2 7 , 5 м л р д р у б л е й , ч т о н а 7 4 % б о л ь ш е , ч е м в 2 0 2 3 г о д у » , — говорится в Telegram-канале регулятора.

При этом банкам удалось предотвратить 72,17 млн попыток мошенничества и сохранить 13,5 трлн рублей клиентов.

Ранее газета «Ведомости» писала, что в России за 2024 год в 1,6 раза выросло число жалоб на хищение средств с депозитов.