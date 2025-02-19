Объяснил экономист, куда могут направить деньги со вкладов россиян

Большие объёмы денежных средств населения, хранящиеся в банках, не представляют какой-либо серьёзной угрозы для экономики страны.

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Такую оценку сложившейся ситуации в сфере депозитов в эфире радио Sputnik дал известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в случае, если применить к этим деньгам правильный подход и использовать эти средства в рамках осуществления инвестиционного процесса внутри России, то никакого коллапса в экономике от этого не случится.

Всё дело в том, что, как объяснил эксперт, при таком раскладе накопленные на вкладах деньги не попадут в сектор потребления, а значит, они не смогут стать фактором разгона монетарной инфляции и цены не вырастут.

Более того, Хазин отметил, что если денежным властям удастся перевести средства населения с депозитов в прибыльные инвестиционные проекты, то может возникнуть необходимость в дополнительной эмиссии рубля.

Это будет обусловлено расширением денежного оборота в России. Тогда для поддержания экономических процессов потребуется больше денег. Хазин подчеркнул, что даже сейчас экономика страны недомонетизирована.

Ранее стало известно о том, что россияне стали чаще сообщать о списаниях денежных средств с депозитов. В 2024 году количество таких жалоб увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув 2500.