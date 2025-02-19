Реальные ставки по кредитным картам продолжили рекордный рост

В январе 2025 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам достигла рекордных 44,8%, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылается РБК.

За месяц показатель вырос на 7,2 процентного пункта (п.п.), а в декабре рост составил 10 п.п. В результате с ноября средняя стоимость займов по кредитным картам в России увеличилась более чем в 1,5 раза (с 27,6%).

По данным НБКИ, в четырех регионах ПСК по кредитным картам превышает средний показатель по стране: в Москве (45,8%), Московской области (45,5%), Санкт-Петербурге (45,2%) и Самарской области (45%). Самый заметный рост в январе зафиксирован в Ростовской области — на 8,4 п.п., до 43,5%. Анализ проводился по десяти регионам с наибольшим объемом выдачи кредитных карт.

Рост реальных ставок по кредиткам в России наблюдается с конца 2024 года. Эксперты, опрошенные РБК, связывали это с корректировкой условий для держателей карт из-за повышенных рисков потребительского кредитования и рекомендаций регулятора.

Значения ПСК рассчитываются с задержкой: в четвертом квартале действовали ограничения, основанные на ставках второго квартала, когда ключевая ставка еще составляла 16%. В октябре Банк России сообщил о недобросовестных методах некоторых банков, которые включали в расчет промопредложения с низкими ставками, тем самым вводя заемщиков в заблуждение.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, на фоне высоких ставок и общей закредитованности населения увеличивается доля отказов по заявкам на потребительские кредиты, что приводит к росту спроса на кредитные карты. Однако это не снижает кредитные риски для банков, из-за чего они пересматривают премию за риск по кредиткам. В результате замедляются объемы выдач, сокращается расчетная база, а в средних ставках возрастает доля займов с повышенными рисками и, соответственно, более высокими процентами.