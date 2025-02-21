Экономист объяснил разморозку активов российских инвесторов на Западе

В Центробанке сообщили, что России удалось за год вернуть порядка 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе. Это небольшая сумма, и с учетом общей суммы замороженных активов она не превышает 6%, заявил в беседе с Tsargrad.tv доктор экономических наук Валентин Катасонов.

570 миллиардов рублей — это примерно $6 млрд, что является достаточно скромной суммой на фоне всех замороженных средств, отметил эксперт. Так, по замороженным валютным резервам есть достаточно точные данные — это порядка $300 млрд. По заблокированным средствам юридических и физических лиц из России точной информации нет, но, согласно разным оценкам, это сумма в $50–100 млрд.

«Так что, на самом деле, если брать от 100 миллиардов, то это где-то порядка 6% вернули», — подчеркнул экономист.

Он напомнил о переговорах российских и западных инвесторов о взаимном удовлетворении требований и предположил, что разморозка указанных ЦБ средств могла проводиться как раз в рамках реализации этих договоренностей. При этом Катасонов заявил, что есть и такие случаи, когда олигархи ради достижения своих целей вели себя «очень правильно».

«Скорее всего, они просто, наверное, стали работать на ту сторону. И поэтому, может быть, им что-то там разморозили», — заявил он.

Напомним, о возвращении $570 млрд за 2024 год сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заблокированы на Западе. Она также подчеркнула, что после замораживания средств инвесторов из РФ, в отношении которых не вводили западные санкции, регулятор вместе с российским правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь вернуть эти деньги.