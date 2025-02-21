Россиянам рассказали, как отличить новые доллары от старых

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев рассказал о том, как отличить новые доллары от старых. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Самиева, между долларами нового и старого образца есть заметная разница. Эксперт уточнил, что проще всего ее заметить, если обратить внимание на защитную полосу — она есть только на новых купюрах.

«Визуально старые и новые доллары сильно отличаются. На старых, к примеру, нет синей полосы, как на новых долларах. Также немного иначе расположены иллюстрации, внешний вид другой», — рассказал Самиев.

Помимо этого эксперт добавил, что старые доллары все еще можно свободно использовать — несмотря на отказ некоторых организаций работать со старыми купюрами, никаких законных ограничений на их использование нет.