В России могут резко вырасти коммунальные платежи

В 2025 году в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут повыситься на 20-30 процентов. Такой прогноз сделал председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в беседе с MK.RU.

"Пока никаких изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества я не вижу. Практика показывает, что тарифы будут расти <…> и никаких серьезных изменений для потребителей не будет", – высказался он.

Крохин подчеркнул, что рост коммунальных платежей будет связан как с инфляцией, так и с увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

Новые тарифы ЖКХ: сколько будут платить россияне с июля 2025 года

Ранее эксперт Андрей Моисеев рассказывал, что в ряде случаев россияне могут не платить за коммунальные услуги. Например, если услуга была ненадлежащего качества, то за нее можно не платить, но для этого нужно обращаться в суд.

Другим основанием может являться просроченный на три года платеж. Также в ряде случаев можно не платить долги бывших владельцев квартиры.

До этого сообщалось, что число должников за жилищно-коммунальные услуги в РФ сократилось на 300 тысяч. В 2024 году количество неплательщиков равнялось 3,5 миллиона человек, а на 1 января 2025 года их число достигло 3,2 миллиона.