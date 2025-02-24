ВТБ рассказал о новой схеме мошенников на форумах

ВТБ выявил новую мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники обманывают россиян на форумах в интернете. На подобных форумах граждане пытаются найти советы по защите от мошенников и снова попадаются на их уловки. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Согласно материалам ВТБ, схема выглядит следующим образом: пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает беспокоиться и искать информацию в интернете о том, как защититься от этих атак. Люди находят сайты с поддельными отзывами якобы тех, кто столкнулся с различными способами обмана. За такими отзывами и скрываются злоумышленники.

"Проявляя "заботу" и желание помочь, они убеждают пользователя, что он действительно контактировал с мошенниками и теперь необходимо срочно спасти его деньги. Следуя инструкциям, жертва теряет свои средства, самостоятельно переведя накопления неизвестным", - говорится в сообщении.

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин отметил, что в современном мире надо быть особенно внимательными в любой ситуации, на любом ресурсе и критично относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Россиянам следует внимательно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавать коды, полученные в них. Злоумышленники могут использовать эту информацию для доступа к онлайн-сервисам и вывода средств, включая кредитные средства, добавил Ревякин.