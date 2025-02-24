Депутат назвал способы получения московской пенсии

Чтобы получать московскую доплату к пенсии, нужно иметь постоянную регистрацию в столице и отметку в паспорте о проживании там в течение 10 лет и более. Также необходимо, чтобы пенсия выплачивалась в этом же городе, заявил «Газете.Ru» депутат Московской областной думы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По словам депутата, надбавка к пенсии для жителей Москвы — это значимая мера поддержки. Она предоставляется неработающим пенсионерам, чей доход не достигает прожиточного минимума. В таком случае доплата производится до уровня прожиточного минимума или городского социального стандарта, указал парламентарий.

Никитин обратил внимание на то, что доплата предусмотрена для пенсионеров, которые работают на себя (самозанятых), а также для тех, кто получает доход от ценных бумаг, вкладов или аренды недвижимости.

Однако он подчеркнул, что в настоящее время существуют исключения для некоторых категорий работающих пожилых граждан. Так, если их средний ежемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, то им могут назначить компенсационную выплату до столичного социального стандарта.

Также Никитин указал на то, что право на получение доплаты имеют пенсионеры, которые занимают определенные позиции в государственных и муниципальных организациях, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Кроме того, на доплату могут рассчитывать инвалиды III группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории граждан, добавил он.

Ранее сенатор Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости заявила, что со следующего года в России планируется ввести беззаявительный порядок выхода на пенсию. Она отметила, что уже сейчас без каких-либо заявлений назначаются страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, а также пенсии по инвалидности.