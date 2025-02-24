Россиян предупредили о мошенничестве с услугой «муж на час»

На маркетплейсах появился новый вид мошенничества, связанный с услугой «муж на час». Обо всех нюансах схемы «Радио Sputnik» рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Он указал, что злоумышленники размещают на маркетплейсах объявление о бытовых и ремонтных работах, а затем, дождавшись отклика, присылают потенциальной жертве фишинговую ссылку и просят перевести задаток. При переходе по ней жертва теряет свои деньги и остается без услуги.

В таких случаях Татаринов порекомендовал «не переходить ни по каким ссылкам, присланным из непроверенных источников» и не переводить «деньги незнакомым людям в интернете». Если же жертва уже попалась на крючок мошенников, то ей следует сразу же сообщить о произошедшем правоохранительным органам, добавил он.