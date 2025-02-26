«Переукрепление» рубля: стоит ли сейчас торопиться скупать доллары

Покупка доллара при курсе ниже 90 рублей в этом году может показать неплохую доходность, так как курс должен сейчас находиться ближе к уровню 100 рублей, рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.ру.

Во вторник, 25 февраля, курс доллара опустился до отметки 86,58 рубля, это минимум с августа 2024 года, напомнил Потавин: «На российском валютном рынке в феврале создалась уникальная ситуация "переукрепления" курса рубля».

Аналитик называет несколько факторов, которые повлияли на ситуацию:

максимальные цены на российское экспортное сырье в начале года;

надежды на урегулирование геополитического конфликта на Украине с ожиданиями последующего снятия внешних санкций;

сделки кэрри-трейд по паре юань/рубль на фоне высоких ставок по рублям и низких по юаням;

возврат валюты во внутренний контур.

При этом сейчас, по словам Потавина, можно говорить только об эмоциональной реакции участников рынка на новости.

«Совершенно очевидно, что укреплению курса рубля способствует профицит валютной ликвидности», — сказал аналитик и напомнил, что в Минэкономразвития уже отмечали: крепкий рубль создает проблемы, курс является завышенным. «Пока мы не видим фундаментальных оснований ждать сильного среднесрочного усиления курса доллара. Для продолжения укрепления российской валюты необходим либо рост притока капитала в Россию, либо значительное увеличение экспорта, однако экспорт в последние месяцы стагнирует», — сказал Потавин.

Избыточное укрепление, по мнению аналитика, носит временный фактор. Тем не менее курс может в ближайшее время вполне опуститься на поддержку в районе 85–84,5 рубля.

«По нашей оценке, курс доллара должен находиться ближе к 100 рублям с учетом ситуации с торговым балансом РФ и счетом текущих операций. В такой ситуации покупка доллара при курсе ниже 90 рублей в этом году может показать неплохую доходность», — добавил Потавин.

Восстановление курса доллара в район 105–107 рублей к концу этого года, как заключил аналитик, является вполне реалистичным сценарием.

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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 февраля 2025 года, составляет 86,6318 рубля (прежнее значение — 88,2065 рубля), официальный курс евро — 90,9403 рубля (предыдущий показатель — 92,5162 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.