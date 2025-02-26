Банки начали вводить комиссию при продаже новых долларов

Российские банки начали вводить комиссию при продаже долларов США нового образца, узнал РИА Новости.

Комиссия появилась в СДМ-банке: за обмен рублей на 100 долларов нового образца банк взял комиссию в 200 рублей. При этом за доллары, эмитированные до 2013 года, комиссия не взимается.

О наличии комиссии при обмене новых долларов сообщили также в колл-центре ВТБ. При этом размер комиссии в поддержке не уточнили и отметили, что в офисах банка вообще может не быть новой валюты.

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В колл-центрах Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-Банка, МКБ и Фора-Банка заявили об отсутствии комиссии за обмен рублей на доллары нового образца.

Ранее в банках предупредили о проблемах с наличием новых долларов.