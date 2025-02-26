WSJ: Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров, составленном аналитической компанией Altrata.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, в мире сформировалась категория ультрабогатых людей — супермиллиардеров, состояние каждого из которых оценивается как минимум в $50 млрд.

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Лидером среди них стал Маск, состояние которого оценивается в $419,4 млрд. На второй строчке с состоянием $263,8 млрд оказался основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Замыкает тройку лидеров владелец LVMH Бернар Арно. Его состояние оценили в $238,9 млрд.

В ноябре 2024 года агентство Bloomberg вновь признало Маска самым богатым человеком на планете. Сообщалось, что его состояние достигло $347,8 млрд.