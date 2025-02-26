Маткапитал на третьего ребенка хотят увеличить до 1 млн рублей

В Общественной палате РФ выступили за повышение суммы материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Семья и дети в России».

Сборник «Семья и дети в России» является совместным проектом Общественной палаты РФ и Росстата. Его выпуск запланирован в рамках основных мероприятий, посвященных Году семьи в России.

В документе, подготовленном по результатам мероприятий, которые были проведены в Общественной палате в 2024 году, предлагается в рамках национального проекта «Семья» предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей. В частности, власти намерены увеличить размер выплаты с 450 тысяч до 1 миллиона рублей на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту для семей, в которых с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок. При этом размер выплаты должен ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, следует из доклада.

В нем также подчеркивается, что наибольший резерв восстановления рождаемости в стране – это нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30 – 40 лет.

Также авторы предлагают использовать средства материнского капитала для улучшения жилищных условий и ремонта жилья, а также запустить программу льготного кредитования для покупки автомобилей отечественного производства для всех многодетных семей.

Ранее на заседании Государственной Думы депутаты приняли законопроект, который продлевает действие программы материнского капитала до конца 2030 года. Законопроект Правительство РФ вынесло на рассмотрение Госдумы в декабре минувшего года.