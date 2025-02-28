Минтруд рассчитывает на увеличение числа многодетных семей в РФ на 15% по итогам нацпроекта «Семья»

Количество многодетных семей в России в результате реализации нового национального проекта «Семья» должно вырасти как минимум на 15%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«В результате всех мероприятий федерального проекта рассчитываем, что число многодетных семей вырастет как минимум на 15%, а суммарный коэффициент рождений третьих детей увеличится на 28%», – сказал Котяков.

По его словам, в зоне ответственности Минтруда России четыре показателя нацпроекта «Семья», характеризующие достижение цели по сохранению населения и поддержке семьи.

«Это увеличение суммарного коэффициента рождаемости – до 1,6 к 2030 году, рост суммарного коэффициента рождений третьих и последующих детей – до 0,475 к 2030 году, снижение уровня бедности среди многодетных – до 12% к 2030 году, а также увеличение до 30,3% доли пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в такой помощи», – уточнил министр.

Реализация национального проекта «Семья» началась в 2025 году и продолжится до 2030 года. Он стал расширенным продолжением нацпроекта «Демография», реализация которого завершилась в 2024 году.