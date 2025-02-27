В Госдуме рассказали, кто получит право не выплачивать кредиты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставшие жертвами мошенников люди, которые под влиянием злоумышленников взяли кредиты, получат право не выплачивать соответствующие займы с 1 сентября в ряде случаев.

Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, к 1 сентября этого года как банки, так и микрофинансовые организации (МФО) обязаны усовершенствовать свои антифрод-системы, а также усилить проверку перед предоставлением займа.

«Если проверок не было, период охлаждения для кредитов от 50 тыс. рублей и более не был соблюдён, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело о хищении, то заёмщик получит право не выплачивать такой долг», — объяснил Аксаков.

13 февраля президент Владимир Путин подписал закон о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам.